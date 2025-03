Cristiano Giuntoli è pronto a prendersi la scena della prossima sessione di mercato: l’ex Napoli ha un piano molto ambizioso per il futuro della Juventus.

Cristiano Giuntoli si è già messo all’opera per rilanciare le ambizioni della Juventus in vista della prossima finestra di calciomercato. Dopo la massiccia rivoluzione attuata nell’ultimo anno, il dirigente bianconero adesso punta a rinforzare la rosa con almeno un colpo per reparto. Nell’ultima finestra di mercato invernale, l’ex direttore sportivo del Napoli ha cercato di mettere qualche alzare il livello della squadra, garantendo a Thiago Motta: Alberto Costa, Kelly, Veiga e Kolo Muani. Sono stati tre, invece, gli addi: Danilo, Arthur e Fagioli. Mentre Thiago Motta lavora sul campo, con l’obiettivo di centrare il piazzamento nei primi quattro posti, Giuntoli ha già iniziato a buttare giù un piano ben dettagliato per l’estate, che vede nomi come Osimhen e Tonali nel mirino della Vecchia Signora.

Giuntoli ha le idee chiare sul mercato: l’ex Napoli è pronto a prendersi la scena!

Dopo la rivoluzione avvenuta tra il 2024 e il 2025, che ha visto la Juventus protagonista con 13 acquisti e ben 14 cessioni, ora Cristiano Giuntoli conta di puntellare ulteriormente la rosa, cercando mantenere immutata l’età media della squadra (25,3 anni) e la questione monte ingaggi (tagliato di oltre il 30% in due anni). Per quanto riguarda la difesa, l’ex Napoli avrebbe le idee molto chiare. Nella prossima finestra di mercato, la società bianconera potrebbe finanziarsi i nuovi colpi con la cessione di Andrea Cambiaso.

Dopo il corteggiamento nel mese di gennaio, il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe intenzionato a tornare all’attacco in estate, mettendo sul tavolo una cifra monstre a cui la Juventus difficilmente dirà di no. Proprio per la difesa, la Vecchia Signora non ha perso di vista uno dei suoi pallini: David Hancko. Il calciatore slovacco del Feyenoord, capace di giocare sia da centrale che sulla fascia, sarebbe diventato un vero e proprio oggetto del desiderio per Giuntoli.

La Juventus starebbe valutando l’assalto a David Hancko già nella finestra di trattative extra, che si aprirà dal 1° al 10 giugno prima del via al Mondiale per Club. Secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe messo in conto un investimento da 25/30 milioni più bonus, spesa a cui saranno aggiunti i 14 milioni per il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan. In mezzo al campo, invece, il club bianconero ha un sogno particolare, ovvero, quello di riportare Sandro Tonali in Italia.

Tonali nel mirino della Juventus: il piano di Giuntoli

Dopo i 120 milioni spesi per Thuram, Koopmeiners e Douglas Luiz, la Juventus vorrebbe innalzare ulteriormente la qualità del proprio centrocampo ingaggiando il calciatore attualmente in forza al Newcastle United. Per cercare di calare l’asticella delle pretese economiche della società di Premier League, la Vecchia Signora starebbe pensando di inserire nella negoziazione il nome di Douglas Luiz, tra le note stonate di questa stagione bianconera.

Il centrocampista brasiliano, che a gennaio sarebbe potuto tornare in prestito all’Aston Villa, sembra essere destinato a partire. La Juventus considererebbe Douglas Luiz come il giusto escamotage per abbassare il costo dell’ex Milan. I cartellini di entrambi i giocatori sono simili (40 milioni), ma Giuntoli conta di strappare il sì ai Magpies mettendo sul tavolo una cifra significativa, oltre alla contropartita tecnica del brasiliano.

Giuntoli prepara anche il colpaccio in attacco: l’obiettivo è Osimhen

Tra le priorità della Juventus per l’estate c’è anche quella di portare a Torino un centravanti. Dusan Vlahovic sarebbe il principale indiziato a fare spazio per l’arrivo del nuovo bomber, considerato che il suo contratto scade nel 2026 e che l’ingaggio nella prossima stagione salirà a quota 12 milioni. Senza un rinnovo a cifre ridotte, sarà addio. Per colmare l’eventuale e più che probabile vuoto che creerà Vlahovic, Cristiano Giuntoli avrebbe in mente il nome di Victor Osimhen, attaccante che ben conosce avendolo portato a Napoli facendo le fortune degli azzurri.

Al momento, il bomber nigeriano è in prestito secco al Galatasaray. Osimhen ha in essere con il Napoli di Aurelio De Laurentiis un contratto fino al 2026, ma con opzione di rinnovo automatico per il 2027. Inoltre, la società partenopea si è tutelata inserendo nel contatto dell’ex Lille una clausola rescissoria da 75/80 milioni, valida soltanto per l’estero. Insomma, non sarà affatto semplice per Cristiano Giuntoli venire a capo della questione.

Il dirigente più di qualche tentativo lo farà, sapendo che sedersi a tavolo e trattare con Aurelio De Laurentiis è complicato. Sempre per quanto riguarda il reparto d’attacco, Cristiano Giuntoli avrebbe previsto anche il il riscatto di Francisco Conceiçao. Al termine della stagione, la società bianconera tornerà a parlare con il Porto per cercare uno sconto sul cartellino del calciatore, con una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.