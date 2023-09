Giudice Sportivo Serie A: inibizione fino all’8 ottobre per il Presidente dell’Empoli

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare della sesta giornata giocate ha squalificato un solo giocatore per una giornata. Si tratta del calciatore del Lecce, Mohamed Kaba, sanzionato anche con un’ammenda di 2mila euro. Tra i preparatori atletici squalificato Davide Losi (Lazio), mentre tra i dirigenti inibizione fino all’8 ottobre per il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso, rivolto al direttore di gara parole offensive”. Tra le società ammende di 10mila euro per il Napoli e di 5.000 per l’Empoli.