Napoli, Gravina: “Caso Osimhen? Fiducia nella giustizia”

“Genererà sicuramente delle tensioni, ne abbiamo già tante e ci piacerebbe vivere momenti di serenità“. Con queste parole il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale odierno, ha commentato l’iscrizione nel registro degli indagati del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm napoletani sull’ipotesi di plusvalenze fittizie che riguardano l’acquisto nel 2020 di Victor Osimhen. “Come sistema siamo preoccupati di queste perturbazioni interne, ma come sistema federale abbiamo grande fiducia e rispetto nell’autonomia degli organi di giustizia. Sull’atto specifico non so cosa abbiano verificato, non ne ho idea, ho letto quello che hanno letto tutti. Rimango in attesa di comunicazioni formali e ufficiali, che in questo momento non ho. Mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni in un campionato così bello e avvincente“, conclude Gravina.