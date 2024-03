Giovanni Galeone: “Un difetto di Allegri? A volte sbaglia delle scelte sui cambi”

La Juventus di Massimiliano Allegri è scivolata a -15 dall’Inter capolista in una stagione che vede i bianconeri avere il ‘vantaggio’ di non disputare le coppe europee. In un’intervista a Tuttosport, l’ex tecnico Giovanni Galeone, da sempre estimatore di Allegri, parla del momento vissuto dalla squadra bianconera e dall’allenatore livornese: “Il suo pregio è l’equilibrio e la tranquillità che mette nelle cose che fa. E’ sempre sereno, a volte sembra quasi che se fotta. Difetto? Deve ammettere che qualche volta può sbagliare nelle scelte. Ogni tanto glielo dico sui cambi….Per anni ogni volta che faceva una sostituzione cambiava la partita e vinceva. Adesso fa più fatica”, spiega Galeone, che poi aggiunge: “D’altronde se in panchina hai giocatori meno forti di quelli che giocano, diventa dura trovare la svolta coi cambi – precisa -. Non è facile per lui, lo attaccano di brutto in questo momento, ma 6 scudetti non si vincono per caso. Sta puntando tanto sulla fase difensiva perché è l’unico modo con questa rosa per arrivare alla vittoria. Non a caso adesso che in difesa sgarrano e iniziano a prendere diversi gol, sono venuti meno i risultati”, conclude Galeone.