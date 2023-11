Cocciaretto/Bronzetti-Friedsam/Siegemund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2023

Cocciaretto/Bronzetti se la vedranno contro Friedsam/Siegemund nell’incontro di doppio di Italia-Germania, match valido per la fase a gironi delle Billie Jean King Cup Finals 2023. Elisabetta e Lucia giocheranno a mente sgombra, visto che l’Italia si è già qualificata per la semifinale grazie ai due doppi. Non sarà tuttavia una passeggiata visto che dall’altra parte della rete ci sarà una delle migliori doppiste al mondo, vale a dire Laura Siegemund, reduce dal trionfo alle Wta Finals.

Le due coppie di doppio scenderanno in campo oggi (giovedì 9 novembre) come terzo incontro a partire dalle ore 10.oo (al termine del secondo singolare) sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solo per i possessori di abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di doppio di Italia-Germania fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.