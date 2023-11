Genoa-Verona 1-0, Gilardino: “Tre punti pesanti e fortemente voluti”

“E’ bello quando un tuo giocatore fa dei gol del genere. Scherzosamente mi ha detto che quasi quasi mi ha emulato. Questi sono tre punti pesanti, importanti, voluti con tutte le forze visto il coefficiente di difficoltà che, stasera, era altissimo. Il Verona è una squadra allenata bene, con giocatori con qualità importanti. Tuttavia abbiamo saputo creare e difenderci, soprattutto negli ultimi 15 minuti. In questo campionato abbiamo perso dei punti giocando meglio di stasera. Determinate partite ti fanno fare un calcio diverso, stasera siamo stati bravi contro una squadra fisica, di gamba, a creare i presupposti per raddoppiare”. Lo ha detto l’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, dopo la vittoria nello scontro salvezza contro il Verona: “Sono felice per i ragazzi che sono stati grandi. Questa vittoria, contro una squadra in ritiro di cinque giorni, è uno step di crescita, stiamo facendo i giusti passi e dobbiamo continuare a farli. Ricordo che la maggior parte dei ragazzi che giocavano stasera erano in B lo scorso anno con me. Ci stiamo abituando a questa categoria, ogni partita comporta situazioni diverse, stasera era più fisica, contava il valore dei punti e così è stato. Adesso dobbiamo avere più continuità perché fuori abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Retegui e Messias? Hanno grande qualità, abbiamo bisogno del loro apporto. Speriamo tornino presto”.