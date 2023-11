Genoa, Dragusin: “Il gol un’emozione incredibile, adesso devo migliorare”

Le parole di Radu Dragusin, difensore del Genoa, dopo la vittoria con il Verona conquistata grazie al suo gol: “E’ stata davvero un’emozione incredibile. Ero andato andato vicino a segnare altre volte e ora sono felicissimo per il gol. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza. Sono giovanissimo devo fare ancora tanta esperienza. Ho bisogno di vedere tante situazioni per crescere ancora. Il mio sogno è diventare sempre migliore. Sono cresciuto nella Juventus dove ho fatto, lo scorso anno, mezza stagione con la prima squadra e dove ho imparato tanto da Bonucci e Chiellini. Adesso sono in fiducia, non devo perdere la testa ma andare avanti e migliorare. Queste sono le partite da vincere per stare sereni in campionato”.