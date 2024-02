Genoa-Udinese 2-0, Balzaretti furioso: “Gol Lucca mai da annullare, in Inghilterra ci ridono dietro”

“Contatto Lucca-De Winter? Non è mai da annullare, il ragazzo va in contrasto, è un episodio un po’ dubbio. Se si annulla questo gol diventa complicato giocare a calcio, il ragazzo va a contatto insieme, chiaramente prende anche un po’ piede di De Winter, ma è esattamente un contrasto”. Il direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, è furioso con l’arbitro nel post partita e si sfoga per il gol annullato contro il Genoa a Lucca sul contatto con De Winter: “Vanno insieme sul pallone, questi non sono falli. Ce ne sono 500 di questi contatti, non si può intervenire per ogni cosa, facciamo arbitrare gli arbitri tranquillamente. Non metto in discussione nulla, ma non si può più giocare, da altre parti all’estero ci ridono dietro. Meno male che ho giocato 15 anni fa. La partita? Abbiamo bisogno di ripartire dal carattere della squadra, nel secondo tempo siamo ripartiti e abbiamo dimostrato lo spirito giusto. La prossima settimana abbiamo una gara fondamentale, dobbiamo rimanere uniti e non commettere errori. Soffriamo il momento, è una situazione che a livello emotivo pesa, non possiamo però subirla, dobbiamo reagire”.