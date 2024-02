Liga 2023/2024: Luka Romero ferma l’Atletico Madrid, ad Almeria finisce 2-2

L’Atletico Madrid si ferma in casa dell’Almeria, nel match valido per la 26ª giornata di Liga 2023/2024. La squadra di Simeone va avanti due volte e si fa rimontare due volte dall’ultima in classifica, soli 9 punti in 26 giornate senza vittorie. Correa apre le danze al 2′, ma l’ex Milan Luka Romero pareggia i conti al 27′. De Paul porta avanti i Colchoneros al 57′ e soli sette minuti dopo arriva la doppietta personale dello spagnolo classe 2004, che regala un punto di prestigio ai suoi. Non una grande iniezione di fiducia per la squadra di Simeone, dopo il ko in Champions League contro l’Inter. Atletico che resta in quarta posizione a 52 punti e potrebbe essere agganciato dall’Athletic Bilbao, impegnato domani in casa del Betis.