Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Torino: “E’ stata una partita molto complicata per noi, specialmente dal punto di vista fisico. Abbiamo creato poco, ma siamo cresciuti in termini di solidità difensiva e abbiamo giocato con grande carattere“. Vieira ha poi aggiunto: “Sono contento per il punto guadagnato, anche se abbiamo faticato a uscire dal basso. C’è ancora tanto da lavorare. Pinamonti? Purtroppo non è riuscito a darci il giusto supporto“.