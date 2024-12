Prosegue nella sua incostanza di risultati il Barcellona, che viene ripreso nei minuti di recupero dal Betis e non va oltre il 2-2 nella sfida valevole per la 16esima giornata di Liga. A sbloccare le marcature è ovviamente Robert Lewandowski al termine di una splendida azione corale, con Pedri che trova di prima Kouande e quest’ultimo che piazza un assist al bacio per il centravanti polacco, che deve solo appoggiare il pallone in rete da pochi passi. Nel secondo tempo, però, arriva, il pari dei padroni di casa con la retroguardia blaugrana che si fa sorprendere in verticale e De Jong che è costretto a a un fallo che porta Lo Celso sul dischetto: è 1-1.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Nel finale ci pensa Lamine Yamal: il giovane fenomeno del Barca si inventa un gran filtrante e Torres non sbaglia il gol del 2-1. Il guardalinee alza la bandierina, ma il VAR lo contraddice: il gol è valido e la squadra di Flick torna avanti. Non fino al fischio finale, perché al 94° Ruibal trova un bel cross insidioso dall destra e Diao si fa trovare pronto per il 2-2. Ora il Bacellona sale a quota 38, con 5 punti di vantaggio sul Real Madrid che ha però 2 partite da recuperare.