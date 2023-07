Genoa, Strootman: “Ci sarà da soffrire quest’anno, ma non possiamo avere scuse”

Kevin Strootman ha deciso di rinnovare per un anno il contratto con il Genoa senza incertezze. “Qui mi sento come a casa e oggi ne ho avuto la prova. Sappiamo che questo campionato non sarà come l’ultimo, che non vinceremo dieci partite consecutive anche se ci speriamo. L’importante sarà calarci mentalmente nella parte ma molti di noi hanno già giocato per la salvezza e questo può aiutare”. Poi ha proseguito: “Ci sarà da soffrire quest’anno, ma sono sicuro che se lavoreremo tutti insieme, possiamo fare una bella stagione. Mercato? Siamo abituati ad arrivi e partenze, noi dobbiamo essere pronti per l’esordio e non possiamo avere scuse”.