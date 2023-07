Europeo Under 19, cinquina del Portogallo all’Italia di Bollini nel segno di Hugo Felix

Un Portogallo superiore nel gioco e nelle idee si abbatte sull’Italia di Bollini nella seconda giornata dei gironi dell’Europeo di Under 19. Superiore sicuramente nella seconda frazione, porzione della partita in cui i ragazzini di Bollini non si sono presentati. Decisivi l’espulsione abbastanza dubbia, oseremmo dire ingiusta su Lipani, autore del gol dell’illusorio vantaggio di testa nel primo tempo. Dopo il rosso al centrocampista al 43esimo quando il Portogallo aveva già pareggiato con Ribeiro l’Italia non ha più messo in campo le idee e le intenzioni che aveva dimostrato sia con Malta sia nella prima parte contro il Portogallo.

Il secondo tempo vede un grandissimo Portogallo che alza i giri del motore e, guidato dai ragazzi di maggiore qualità come Hugo Felix (fratello di Joao) e Goncalves si porta la partita a casa. Dopo non appena Esteves mette in mezzo una palla troppo invitante per Goncalo Sa che, dopo un grandissimo controllo, scaglia la palla in porta portando in vantaggio il Portogallo. Selezione portoghese che cresce di minuto in minuto e trova la terza rete con Gabriele Bras di testa al 67esimo. Quando la partita sembra chiudersi sul 3-1, in due minuti (89′ e 90′) arrivano i due gol che chiudono la partita e forse infliggono alla Nazionale di Bollini un risultato troppo pesante. Gol che portano la firma di Hugo Felix e Joao Goncakves. Per l’Italia una grossa battuta d’arresto che bisognerà mettere subito da parte. Polonia decisiva per Bollini ed i suoi.