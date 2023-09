Genoa-Roma, Gilardino: “Nei momenti difficili serve la corazza”

“Ho detto oggi ai ragazzi che prestazioni e punti sono una necessità ma non devono diventare un’ossessione. Dobbiamo andare a prenderli attraverso le prestazioni che è quello che questa squadra ha sempre saputo fare e sarà fondamentale farlo domani”. Lo ha detto l’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: “Sono molto sereno e cosciente di quello che sto facendo e non posso rimproverarmi nulla: lavoro 24 ore su 24 e seguo i ragazzi quotidianamente. Nessuno meglio di me sa valutare le soluzioni. Nel nostro percorso abbiamo avuto momenti positivi ma anche difficoltà che possiamo superare con costanza, determinazione e spirito, tutte caratteristiche già dimostrate. In questi momenti bisogna mettersi l’impermeabile come quando piove, serve la corazza vincente che ti permette di andare avanti. La squadra è viva e orgogliosa di fare questa partita sa che squadra andiamo ad affrontare e le difficoltà che incontreremo”.

E sull’avversaria giallorossa: “Un avversario forte in termini di struttura fisica e di qualità con giocatori come Dybala, Pellegrini o Lukaku sul quale verticalizzano per fare iniziare la manovra, inoltre hanno esterni di gamba e giocatori dietro che alzano i centimetri. Un avversario difficile da incontrare dal punto di vista fisico. Per questo abbiamo lavorato tanto per trovare soluzioni non solo in caso di ripartenze ma anche per proporci nella metà campo avversaria”.