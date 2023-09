Turchia, Montella nuovo ct: “Rappresentiamo un Paese. Cultura turca molto simile a quella dove sono cresciuto”

Vincenzo Montella è pronto a iniziare la sua nuova avventura da ct della Nazionale turca. “Bisogna avere grande senso di appartenenza ed essere consapevoli di avere la responsabilità di rappresentare un Paese non soltanto una squadra di calcio”. Questo dice l’allenatore campano nel corso della conferenza stampa di presentazione. “In questi due anni vissuti in Turchia – dice l’ex allenatore dell’Adana Demirspor – ho imparato a conoscere i sentimenti della gente, la cultura turca che si avvicina moltissimo a quella del posto dove ho trascorso la mia infanzia, sono nato e cresciuto in un Paese vicino Napoli, Pomigliano d’Arco, e devo dire che la cultura è molto simile”.