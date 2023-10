Genoa-Milan: problema muscolare per Messias, a destra ci sarà Sabelli

Problema muscolare per Junior Messias. Il brasiliano ex Milan ha dato forfait in extremis per la sfida tra il suo Genoa e i rossoneri per un affaticamento al quadricipite nella rifinitura di questa mattina. Messias sarà in tribuna per sostenere i suoi compagni dagli spalti del Ferraris. Nel 4-4-1-1 di Gilardino sarà Sabelli ad agire a destra sulla linea dei quattro di centrocampo.