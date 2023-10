Triathlon, World Cup Roma 2023: decimo posto per Alessio Crociani

Giornata d’esordio per gli uomini nella World Triathlon Cup 2023 di Roma, con il portoghese Vasco Vilaca che ha dominato la gara sin dai primi momenti della fase di corsa; alle sue spalle hanno provato a riaprire i giochi nell’ultimo chilometro il belga Arnaud Mengal secondo al traguardo e il tedesco Simon Henseleit medaglia di bronzo. Grande prestazione dell’azzurro Alessio Crociani, che ha chiuso in decima posizione, mentre Gianluca Pozzati si è assicurato il dodicesimo posto. Diciottesimo posto per Nicolò Strada dopo esser uscito in testa dal nuoto ed esser rientrato nel gruppo dei venti fuggitivi ha corso al suo ritmo nell’ultima frazione. Chiude ventitreesimo Michele Sarzilla (DDS/7MP) che non è entrato nella fuga a venti così come Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) poi trentunesimo.

L’azzurro Nicolò Strada è stato il primo ad uscire dall’acqua dopo un’eccellente nuotata di 750 metri, dietro l’azzurro accompagnato dal tifo del pubblico un grande gruppo usciva dal Laghetto dell’Eur in cui i più rapidi erano Csongor Lehmann (HUN), Gianluca Pozzatti, Villaca e Westermann. Per gli altri azzurri 10° Azzano, 14° Crociani, mentre gli italiani cercavano di ottenere il folla in movimento. I primi ad uscire a nuoto sono stati i primi a salire in bicicletta dopo la T1 insieme a Jonas Schomburg (GER), Jimmy Lund (GBR). Tra le strade del quartiere Eur si è formato un gruppo di circa 25 atleti che hanno guadagnato terreno sugli inseguitori.

Lehmann e Vilaca sono partiti dalla T2 molto rapidamente e il portoghese ha preso il comando della gara controllando fino all’ultimo chilometro quando Mengal ha provato a rientrare salendo fino al secondo posto ma non riuscendo a rientrare sul campione portoghese. Henseleit ja preso il terzo posto difendendosi da Richard, Holm è arrivato quinto davanti a Paquet, Seguin settimo, Stornes, Westermann.