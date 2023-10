Mls, Messi e l’Inter Miami fuori dai playoff

Niente playoff Mls per Lionel Messi e l’Inter Miami. La squadra di proprietà di David Beckham è stata eliminata dopo la sconfitta per 1-0 subita in casa contro l’Fc Cincinnati. Messi è rientrato dall’infortunio come sostituto al 55 minuto ma il Cincinnati, che si è guadagnato la testa di serie nei playoff, ha ottenuto la vittoria con un gol dell’argentino Alvaro Barreal. La squadra di Messi è rimasta in fondo alla Eastern Conference, a sette punti dall’ultimo posto per i playoff a sole due partite dalla fine.