Genoa, l’ad Blazquez: “Retegui? Forte, ne stiamo parlando”

L’amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez non nasconde l’interesse del club per l’attaccante italoargentino Mateo Retegui. “È un giocatore forte, che ci piace. Ne stiamo parlando: non è una trattativa facile, ma ci siamo – ha spiegato ai microfoni de Il Secolo XIX dal ritiro di Moena -. In ogni caso abbiamo anche alternative, non è l’unico nome che stiamo valutando”. L’alternativa è Noah Ohio dello Standard Liegi: “È molto interessante, ha 20 e grandi margini di crescita – ha aggiunto -. Può diventare un giocatore molto forte”.