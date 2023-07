Bologna, lo stadio temporaneo avrà sedicimila posti

Il progetto definitivo dello stadio temporaneo del Bologna prevede che la struttura a Fico-Caab e la presenza di sedicimila posti. Questa mattina, l’AD della squadra Claudio Fenucci e i progettisti hanno presentato al sindaco Matteo Lepore, all’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, all’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani e ai tecnici comunali il disegno finale. Il Bologna utilizzerà lo stadio temporaneo per due stagioni, arco di tempo previsto per il restauro del Dall’Ara. Il progetto vedrà impegnati trentottomila metri quadri e le aree coperte – dopo la riduzione della capienza – misureranno quattordicimila metri quadri. Nel futuro prossimo, avverrà la valutazione del progetto definitivo tramite Conferenza dei servizi e un bando unico, collocabile in una finestra tra fine 2023 e inizio 2024. Lo stadio temporaneo sarà costruito a partire dall’estate del 2024 e i lavori termineranno un anno dopo, nel 2025. Il Bologna quindi giocherebbe le stagioni 2025/2026 e 2026/2027 nella struttura temporanea, mentre il Dall’Ara verrà restaurato e sarà inaugurato nella primavera del 2027. La spesa dello stadio temporaneo graverà su Bologna Stadio spa e si aggirerà sui dodici milioni di euro.