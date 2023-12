Genoa-Juventus 1-1, Allegri: “Massa ha arbitrato bene. Col Var normale non ci sia uniformità”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in seguito al pareggio amaro per 1-1 a Marassi contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn:”La squadra ha fatto una buona prestazione. Bisogna essere più concreti e capitalizzare. Dobbiamo essere più sereni, lucidi e fare meno errori tecnici. Siamo stati leggeri. Ekuban ha fatto una giocata importante sul loro gol. Miretti ha sostituito bene Rabiot, Vlahovic ha fatto bene anche lui. Dobbiamo stare sereni, andare avanti e lavorare”.

Sulle polemiche arbitrali: “Massa ha arbitrato bene, non do giudizi sul suo operato. Gli episodi rivisti al Var non sono uniformi, sono casi soggettivi. Non si deve far polemica sugli episodi, è tutta una scelta personale che varia da arbitro ad arbitro, ed è abbastanza normale, lo dissi già sette anni fa”.