Highlights Barcellona-Olimpia Milano 86-90: basket Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 70

L’Olimpia Milano vince per 86-90 sul Barcellona nel match valido per il turno di Eurolega. I milanesi fermano così una striscia di sedici vittorie in casa per gli spagnoli e si rimettono in gioco nella competizione europea. Ecco allora di seguito il video con gli highlights.