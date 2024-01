Genoa, il ministro Zangrillo: “Ho detto a mio fratello di tenere Dragusin fino a giugno”

E’ asta in tutta Europa per accaparrarsi le prestazioni di Radu Dragusin, difensore del Genoa che sta ben figurando in questa prima parte di stagione. In particolare, il Tottenham sembra ormai a un passo dal prelevare il giocatore già a gennaio, con una cifra vicina ai 30 milioni alla quale il presidente Alberto Zangrillo difficilmente potrà dire di no.

Il fratello del numero uno del Grifone, Paolo, ministro della pubblica amministrazione del Governo Meloni, a Un giorno da pecora su Rai Radio Uno ha voluto commentare la vicenda: “Dragusin? Da qui a giugno francamente lo terrei con noi, io lo terrei nel modo più assoluto fino alla fine del campionato. L’ho anche detto a mio fratello, che però è molto cauto e dice che qualsiasi decisione sarà per il bene del Genoa. Poi se è vero, come scrivono i giornali, che per lui offrono 30 milioni faranno lo stesso anche a giugno”, riporta LaPresse.