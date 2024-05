Genoa, Gilardino: “Ottima interpretazione del match”

L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha parlato a DAZN dopo il pareggio 3-3 sul campo del Milan: “Sono molto soddisfatto. L’interpretazione della gara è stata ottima. L’avevamo preparata così. Questo gruppo ha un cuore grande e ha voglia di stupire. Per fare una partita del genere a San Siro dobbiamo mantenere questo tipo di sentimenti“. L’ex attaccante rossonero ha proseguito: “Siamo cresciuti settimana dopo settimana, acquisendo consapevolezza e maturità. Sono felice dell’interpretazione del match da parte dei ragazzi. Mancavano alcuni giocatori, ma chi è entrato ha dato tutto. Retegui ha un grande margine di miglioramento, ha voglia di lottare. Oggi ha fatto una partita importante, deve continuare così. Hanno fatto molto bene sia lui che Ekuban. Volevamo creare superiorità numerica dalla parte di Hernandez e Leao e ci siamo riusciti“.

Gilardino pensa già al futuro: “Rinnovo del contratto? Non ho ancora firmato, per scaramanzia non dico nulla. Ho una grande volontà di crescere e di mettermi in discussione. Il Genoa mi ha dato la possibilità di lavorare bene. C’è la volontà di proseguire in questo percorso, cercando di confermare quello che abbiamo fatto vedere quest’anno“. Il tecnico rossoblù ha poi concluso: “Bisogna essere ambiziosi e allo stesso tempo realisti. Questo era il nostro primo anno in serie A e abbiamo fatto qualcosa di importante. Blazquez è molto ambizioso e parlo spesso con lui. Gli dico che bisogna essere realisti e mantenere i piedi per terra. Siamo in una piazza che ha grande entusiasmo. Non penso che molto tifosi si aspettassero un campionato del genere. Prima di tutto va riconfermato ciò che abbiamo fatto quest’anno“.