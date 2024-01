Genoa decimato dall’influenza: fuori Bani, De Winter e altri tre, collaboratore Gilardino in ospedale

Il Genoa è decimato dall’influenza. La squadra rossoblù sta per scendere in campo contro il Bologna, ma ci sono almeno cinque giocatori fuori per il virus di stagione, a cominciare dai due difensori titolari Bani e De Winter, passando per il centrocampista Strootman e il portiere Leali, concludendo con Puscas che è stato l’ultimo ad arrendersi pochi minuti fa e già al Dall’Ara. Non solo: il trasferimento in pullman è stato parecchio complicato, a Busalla i rossoblù si sono dovuti fermare per via di un vero e proprio malore accusato da uno dei collaboratori di Gilardino, trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino, per fortuna colpito soltanto da una forte sindrome influenzale.