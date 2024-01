Bologna-Genoa oggi in tv, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

La diciannovesima giornata della Serie A 2023/2024 si apre oggi con l’anticipo del “Dall’Ara” tra Bologna e Genoa. Calcio d’inizio alle ore 20:45 per la sfida che vede gli emiliani chiamati a reagire dopo il pesante ko di Udine per rimanere in alta classifica. Il Grifone invece è reduce dal pareggio con l’Inter e vuole mettere altri punti in cascina per avvicinare la salvezza il più velocemente possibile.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky, con gli appassionati che potranno usufruire della diretta streaming su Sky Go e dei servizi della piattaforma Dazn anche su Sky al canale 214 previa attivazione dell’apposita offerta. Sportface vi racconterà Bologna-Genoa in tempo reale con pagelle, highlights, dichiarazioni, eventuali moviole e molto altro ancora.

BOLOGNA-GENOA: I TELECRONISTI SU DAZN E SKY