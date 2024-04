Genoa-Cagliari, Gilardino: “Affrontiamo una squadra in fiducia”

“Ci aspetta una squadra in fiducia, per noi è una gara importante e dobbiamo giocare una partita di grande agonismo”. Alberto Gilardino parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. “Ranieri è una persona di grande spessore e la squadra scende in campo rispecchiando il suo modo di essere e approcciare la gara. Ha vinto, è un allenatore d’esperienza. Per me è motivo d’orgoglio e responsabilità poter affrontare un allenatore del genere”. Sugli infortunati: “Non recuperiamo nessuno dei lungodegenti. Spero di avere buone notizie riguardo Messias e Malinovskyi nelle prossime settimane. Bani invece non so se lo recupereremo entro la fine del campionato. Vitinha si è allenato e sta bene”.