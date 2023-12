Lens-Siviglia, spagnoli nei guai: rigore molto dubbio concesso alla squadra francese

Siviglia in grossa difficoltà quando mancano meno di 20 minuti al termine dell’incontro in trasferta contro il Lens. La squadra spagnola è infatti passata in svantaggio dopo un rigore molto dubbio assegnato alla formazione francese. Dai replay si nota abbastanza chiaramente come Facundo Medina inciampi sul terreno di gioco e con lo stesso piede poi si involontariamente ‘autosgambetta’, finendo a terra in area di rigore. L’arbitro Zwayer viene probabilmente tratto in inganno da Boubakary Soumare, il cui piede è vicino a quello del suo avversario, ma senza mai toccarlo. Un errore evitabile al monitor, ma il direttore di gara non è stato richiamato a rivedere l’azione. In questo momento il Siviglia sarebbe fuori da ogni competizione europea.