Gazzetta: “Gianluca Rocchi punta la presidenza AIA”

Il designatore della Can di Serie A e B, Gianluca Rocchi prepara il grande salto. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex fischietto punta a diventare il presidente Aia per il prossimo quadriennio. Chance di successo discrete, precisa il quotidiano, perché Rocchi è stimato sia dai suoi colleghi sia dai vertici della Federazione. Adesso lavora con il presidente Carlo Pacifici, eletto lo scorso aprile. Bisogna capire se quest’ultimo deciderà di ricandidarsi nelle elezioni del prossimo anno o se invece (probabile) rinuncerà. Pacifici fu eletto con 260 voti favorevoli su 310 (pari all’84%) nel corso dell’Assemblea Generale dell’AIA che si è svolta a Coverciano nell’aprile 2023. Quanto al doppio ruolo (da valutare nel caso di Rocchi) di presidente e designatore, nella storia del calcio italiano è stato ricoperto dalla stessa persona solo in tre casi e ad interim: da Saverio Giulini, nella stagione 1965-66, da Giulio Campanati, come commissario nel 1980-81, e Cesare Gussoni. Secondo la Gazzetta, in caso di elezione a presidente, Gianluca Rocchi dovrebbe lasciare il ruolo di designatore.