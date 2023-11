Caos a Porto Alegre, un dirigente del Corinthians tenta di fare irruzione in sala Var (VIDEO)

di Redazione 12

Caos a Porto Alegre, dove il Corinthians ha battuto il Gremio 1-0, nonostante l’inferiorità numerica dall’8′ per un rosso diretto a Mendez. Proprio l’espulsione in avvio ha fatto infuriare gli ospiti. E il dirigente del Corinthians, Alessandro Nunes è andato oltre, cercando di invadere la sala VAR durante l’intervallo della partita. Gli addetti alla sicurezza si sono opposti al dirigente, che non è riuscito nel suo intento e che ora rischia un lungo stop.

VIDEO