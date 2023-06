Gasperini resta sulla panchina dell’Atalanta: sarà l’ottava stagione

Dopo l’incertezza dei scorsi giorni, è finalmente arrivata l’ufficialità che tutti i tifosi bergamaschi stavano sperando: Gian Piero Gasperini resta sulla panchina dell’Atalanta per almeno un’altra stagione, proseguendo così il lavoro inziato nel 2016 e che ha visto i nerazzurri sempre tra le prime otto del nostro campionato, mancando l’accesso alle competizioni europee soltanto due volte ed entrando a pieno diretto tra le big della Serie A. Quella che inizierà sarà dunque l’ottava stagione: arrivato a Bergamo nel 2016, l’allenatore degli orobici ha ottenuto sei qualificazioni in Europa: con la fumata bianca raggiunta oggi Gasperini raggiungerà Bagnoli (Verona) ed Herrera (Inter) tra i tecnici più longevi nella storia della Serie A. Meglio di loro solo Trapattoni, alla guida della Juventus per dieci anni. Nel pomeriggio è andato in scena l’incontro decisivo con la famiglia Percassi, un summit durato qualche ora e terminato intorno alle ore 19.00: c’è stata apertura da parte del tecnico nerazzurro su quelle che saranno le linee guida in vista del futuro ribadite dal club. La volontà della società è quella di continuare a investire sui giovani, tenendo anche conto della sostenibilità e proseguendo il lavoro svolto con il tecnico in queste sette stagioni.

“Atalanta Bergamasca Calcio, nella persona dell’Amministratore Delegato Luca Percassi, è lieta di annunciare la permanenza di mister Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra. Dopo il summit tenutosi nel pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno, le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme un percorso iniziato sette anni fa e nobilitato da grandi risultati. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club augurano a mister Gasperini buon lavoro!”, recita il comunicato con cui la società orobica ha ufficializzato l’accordo tra le parti.