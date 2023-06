Inter, 43 mila biglietti venduti in sette ore per vedere la finale di Champions League sui maxischermi

È febbre da Champions League tra i tifosi dell’Inter, e non potrebbe essere altrimenti visto il grande appuntamento che attende i nerazzurri sabato 10 giugno: la finale della massima competizione europea contro il formidabile Manchester City, compagine già in grado di vincere la Premier League e la FA Cup. La società, in accordo con il comune di Milano, ha deciso di aprire lo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro per l’occasione, dando così l’opportunità ai tifosi dell’Inter di vedere la partita tutti insieme sui maxischermi. Come si può vedere dal sito di Vivaticket, la coda per prenotarsi è lunghissima e, infatti, secondo gli ultimi numeri, nelle prime sette ore di vendita sono già esauriti ben 43 mila posti. Si va dunque, inevitabilmente, verso il sold out.