Galeone: “Sono anti juventino, ma la penalizzazione prima di entrare in campo è inaccettabile”

Giovanni Galeone ha parlato della Juventus e del futuro del tecnico bianconero su Radio Marte: “Sono sicuro che resterà alla guida della Juventus. Io sono sempre stato anti juventino, ma nonostante questo non posso non pensare che non sia normale che un club prenda 10 punti di penalizzazione pochi minuti prima di scendere in campo”. Poi ha concluso: “In questo modo il campionato viene falsato, quando sarebbe stato molto più sensato far finire la stagione e poi decidere la penalizzazione”.