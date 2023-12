Formazioni ufficiali Lecce-Frosinone, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecce e Frosinone, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Si affrontano due tra le squadre che più hanno sorpreso in questo inizio di stagione al Via del Mare. D’Aversa deve fare a meno dello squalificato Gonzalez, mentre Di Francesco deve sciogliere qualche dubbio in avanti. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-FROSINONE

LECCE: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda.

FROSINONE: Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Bresciaini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic.