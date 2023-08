Il Frosinone vicino all’acquisto di Arijon Ibrahimovic, giovane attaccante tedesco classe 2005, attualmente al Bayern Monaco. Il club ciociaro ha accolto diversi giovani come Kvernadze e Cuni e adesso ha chiuso per un altro giovanissimo, a soli 16 anni è stato integrato in prima squadra dai bavaresi, nonostante non abbia ancor esordito in Bundesliga.