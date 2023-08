Europei femminili volley 2023, Mazzanti: “Partita strana contro la Francia. Semifinale? Non ho preferenze”

Davide Mazzanti, ct dell’Italia femminile di volley, ha commentato il successo per 3-0 ai danni della Francia che ha proiettato le azzurre in semifinale degli Europei femminili 2023: “È stata una partita strana. Nel secondo set non avevamo ritmo in cambio palla, ma per fortuna sono arrivati i muri e abbiamo lavorato bene anche in battuta, oltre che in fase break. Sicuramente ci è mancata un po’ di efficacia, poi nel terzo parziale è andato tutto alla grande“.

Sulla prossima avversaria, invece: “Non ho preferenze tra Turchia o Polonia. Sicuramente ci aspetta una bella sfida contro un allenatore con cui ho condiviso molto, che sia Santarelli o Lavarini. Quest’anno sono più felice che mai, forse per la vicinanza con il pubblico. Ci arriva un effetto incredibile e credo che questo dipenda anche da come stiamo in campo. Credo che certe emozioni ce le ricorderemo anche quando saremo vecchi“.