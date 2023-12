Frosinone-Juventus, Mazzitelli alla squadra: “Regaliamoci un’altra soddisfazione”

Durante la cena di Natale del Frosinone, il capitano dei ciociari Luca Mazzitelli ha fatto un discorso alla squadra caricandola in vista della sfida di sabato alle ore 12:30 in casa contro la Juventus. Il Frosinone arriverà alla partita coi bianconeri forte della storica qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia conquistata grazie alla roboante vittoria per 0-4 ai danni del Napoli campione d’Italia in carica e reduce da sette risultati utili consecutivi in casa. Di Francesco dovrà fare a meno di Okoli ed Oyono, a cui si aggiungono Kalaj e Marchizza. queste le parole alla squadra del classe ’95: “Sabato dobbiamo cercare di fare un risultato positivo per festeggiare al meglio le feste e regalarci un’altra grande soddisfazione.”. Anche il presidente gialloblù Maurizio Stirpe è intervenuto dicendo: “Sappiamo benissimo chi è l’avversario, non sarà facile“.