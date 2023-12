Manchester City-Fluminense, Guardiola: “Non sarà facile, conosciamo la forza dei nostri rivali”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della finale di Mondiale per Club, che potrebbe consegnare ai Cityzens il quinto trofeo in un anno solare, contro i brasiliani e campioni del Sudamerica del Fluminense. Queste le sue parole: “Sappiamo quanto sia importante questa partita. Vincere significa diventare campioni del mondo per club, siamo pronti per questa sfida. Il primo passo è stato fatto, abbiamo vinto la semifinale e siamo arrivati in finale. Ora manca quello più importante, ma non sarà facile, conosciamo la forza dell’avversario. Vogliamo imporre il nostro gioco sin da subito, speriamo di non soffrire troppo la pressione della partita. Siamo consapevoli della forza del Fluminense ma vogliamo vincere e portare la Coppa a casa“.