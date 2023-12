Frosinone-Juventus, infortunio muscolare per Alex Sandro: lo sostituisce il diffidato Gatti

Infortunio muscolare per Alex Sandro al 25′ di Frosinone-Juventus e per Allegri c’è subito un cambio forzato. Il terzino brasiliano, oggi schierato da titolare anche per far rifiatare il diffidato Gatti, deve alzare bandiera bianca per un problema alla coscia e chiede la sostituzione, che arriva puntuale. Al suo posto ecco proprio Gatti, che dovrà evitare di essere ammonito se non vorrà saltare la Roma.