Frosinone-Juventus, Cambiaso ammonito: era diffidato, salta la Roma

Tegola per la Juventus dalla sfida contro il Frosinone. L’esterno Andrea Cambiaso è stato infatti ammonito nel tentativo di fermare un avversario che era sgusciato via e per questo motivo, essendo uno dei quattro giocatori nella lista dei diffidati, sarà squalificato dal giudice sportivo e di conseguenza fermato per una giornata, saltando così il prossimo impegno contro la Roma di sabato 30 dicembre.