Frosinone-Juventus: Di Francesco a specchio con il 3-5-2, pronto il tandem degli ex Kaio Jorge-Soulé

Rifinitura per il Frosinone alla “Città dello Sport” di Ferentino in vista della sfida di campionato con la Juventus, in programma domani alle 12:30 allo Stirpe. La squadra ha svolto un lavoro prevalentemente di natura tecnico tattica con particolare attenzione alle palle inattive. Dopo la sorprendente vittoria in Coppa Italia contro il Napoli al Maradona, i gialloblù vogliono trovare altri punti in campionato davanti ai propri tifosi. Assenti Kalaj, Marchizza, Reinier, Mazzitelli e Oyono infortunati. Squalificato Okoli, da valutare Ibrahimovic influenzato. Di Francesco potrebbe proporre un 3-5-2 con gli ex Kaio Jorge e Soulé davanti oppure un 4-3-3 con Caso e Soulé larghi e uno tra Lusuardi, Monterisi e Romagnoli in panchina per fare spazio a Garritano mezzala a centrocampo con Barrenechea e Gelli.