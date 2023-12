Serie C, scontri in Casertana-Foggia: 10 i denunciati

In Serie C non sono passati inosservati i disordini e gli scontri nel match fra Casertana e Foggia con le forze dell’ordine che hanno deciso di approfondire la questione e di denunciare 10 tifosi che si sono resi protagonisti dei disordini. La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato all’Autorità giudiziaria dieci tifosi coinvolti nei tafferugli avvenuti nel corso dell’incontro Casertana-Foggia, disputato il 4 dicembre 2023 presso lo Stadio “A. Pinto” di Caserta, valevole per il campionato di Lega Pro.

Nel corso della partita, frange di entrambe le tifoserie si sono rese protagoniste di gravi comportamenti, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, avvenuti in particolare nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, che hanno determinato la ripresa del match con oltre quaranta minuti di ritardo.

Le indagini svolte dalla D.I.G.O.S. della Questura di Caserta, con il contributo della analoga articolazione della Questura di Foggia, hanno consentito di identificare sei sostenitori della squadra di casa e quattro tifosi ospiti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di scavalcamento, lancio e porto di oggetti contundenti, travisamento ingiustificato del volto e danneggiamento aggravato. Nei confronti degli indagati sono state avviate le procedure finalizzate all’emissione della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, meglio nota come “Daspo”.