Frosinone-Juventus, Di Francesco: “Atteggiamento giusto, bravi ad adattarci alle difficoltà”

“Sono dispiaciuto perché avevamo ripreso una partita difficile. Ci siamo adattati anche di fronte alle difficoltà e agli infortuni. Quando ti mancano giocatori di ruolo si può peccare in alcune situazioni, vedasi il secondo gol dove siamo scalati male”. Queste le parole dell’allenatore del Frosinone, Eusebio di Francesco ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro la Juventus. “Abbiamo avuto diverse possibilità da sfruttare meglio, come l’occasione di Harroui e il tiro di poco fuori di Soulé. È stata una bella partita giocata nel modo giusto, nonostante le difficoltà del primo tempo. Siamo stati inizialmente poco bravi nel giro palla, poi nella ripresa abbiamo alzato gli esterni, palleggiato meglio e innescato gli esterni – spiega il tecnico –. Secondo me per venti minuti abbiamo tenuto bene la Juve indietro. Il secondo gol nasce da una scalata errata: contro queste squadre paghi caro certe ingenuità. Lirola è rimasto in campo, nonostante un fastidio; in queste situazioni diciamo che rimani un po’ a metà e può incidere in alcune scelte”. Di Baez il momentaneo 1-1 dei suoi. “È un’ala, ma non avevo più terzini. Peccato perché l’atteggiamento oggi è stato giusto e portiamo sempre a casa qualche complimento: a noi, però, servono punti in questo momento. Oggi ha esordito Lusuardi e ha fatto davvero bene contro un avversario come la Juve”, ha concluso mister Di Francesco.