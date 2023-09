Frosinone, intervento riuscito per Harroui: stop di circa due mesi

Tegola per il Frosinone di Eusebio Di Francesco che tanto bene sta facendo in questo inizio di Serie A 2023/2024. Abdoulrahmane Harroui, uno dei migliori finora della squadra ciociara, è dovuto ricorrere all’intervento chirurgico per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro. L’operazione è stata eseguita con successo dal Prof. Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia. “Non sono un dottore ma posso dire che se Harroui si opera, starà fuori 50-60 giorni”, aveva detto ieri in conferenza stampa Eusebio Di Francesco. Rivedremo il centrocampista tra un paio di mesi circa.