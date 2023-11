Frosinone-Empoli, Andreazzoli: “Ci manca continuità individuale e collettiva”

“Cosa ci manca? La continuità, sia di squadra che a livello individuale, perché molti dei nostri sono giovani e hanno bisogno di veleggiare sulle ali dell’entusiasmo. Non è un caso che la nostra squadra, quando è andata in svantaggio, non è mai riuscita a recuperare. Questo è un passo avanti che bisogna completare”. A dirlo è il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli alla vigilia della partita contro il Frosinone, in programma allo ‘Stirpe’ lunedì alle 18:30. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 3-0, il tecnico azzurro ha cercato “di analizzare la settimana alla stessa maniera, cercando di trovare i buoni spunti da quello che la squadra ha fatto, che ci sono stati anche se saltuari”. Sulle similitudini sulla sua squadra e quella di Di Francesco: “L’idea del suo allenatore è un’idea propositiva, rivolta alla partecipazione della gara da parte dei calciatori. Che poi siano giovani o meno, contano le qualità e quella squadra ne ha tanta. Gioca uno gioca l’altro, il risultato non cambia. Il parallelismo con noi non si può fare dal punto di vista realizzativo, perché qui c’è grossa differenza”, conclude Andreazzoli.