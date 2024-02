Frosinone, Di Francesco: “Tornare a mani vuote è un peccato”

Eusebio Di Francesco ha parlato microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 del suo Frosinone a Torino contro la Juventus: “Abbiamo giocato un primo tempo di alto livello, nel secondo abbiamo perso energia e appiglio. Ho fatto anche dei cambi per ridare vitalità. Peccato per il finale, ho messo anche un difensore in più ma non gira. Torniamo a casa con del rammarico nonostante una prestazione di ottimo livello. Tornare a casa a mani vuote è veramente un peccato“. Il tecnico dei ciociari ha aggiunto: “In ogni partita siamo qui a rammaricarci. Dico solo che se stai portando a casa dei risultati devi difenderla meglio. Dobbiamo essere bravi ad andare con l’uomo fino alla fine, a marcare e a difendere la porta. Siccome si è sempre parlato del fatto che siamo belli ma non portiamo a casa dei risultati, abbiamo cercato di cambiare. L’obiettivo era portare a casa punti e purtroppo in quelle poche cose che abbiamo concesso abbiamo preso gol“.

Per quanto riguarda la tattica, Di Francesco ha aggiunto: “La squadra si è mossa bene a livello difensivo, nel secondo tempo la Juventus ha alzato la pressione e noi siamo stati meno bravi nel palleggio”. E su Brescianini preferito a Barrenechea, il tecnico ha detto: “Sono giocatori diversi. Barrenechea è una scelta legata un po’ al momento, ho preferito aggiungere esperienza con Mazzitelli, mentre Brescianini è una mezzala. È un diesel e pian piano si sta conquistando degli spazi“.