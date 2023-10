Frosinone, Di Francesco: “Sconfitta inspiegabile, ci siamo consegnati al Cagliari”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta ottenuta per 4-3 contro il Cagliari, dopo un sostanziale vantaggio iniziale. “Ci siamo consegnati al Cagliari, questa sconfitta mi dà davvero fastidio, è inspiegabile. Stando in vantaggio di tre gol, creando tanto e tenendo il pallino del gioco, complimenti a loro ma ci sono tanti demeriti da parte nostra, con numerose disattenzioni. Non si può sparire dalla partita, bisogna essere molto più attenti, non smettendo di giocare”.

Il tecnico gialloblù ha poi proseguito: “Preferisco perdere una partita 4-0 rispetto a buttarla via come fatto oggi. Dovremmo ripartire in fretta, la squadra deve capire che non deve mai accontentarsi. Non ha senso smettere di giocare, rimanendo a terra. Se stiamo vincendo 3-0 dobbiamo giocare per fare il quarto, non pensare a speculare sul fallo o sulla situazione favorevole. Questo è il ragionamento del calcio italiano – conclude Di Francesco – una cosa che deve smettere di esistere nel nostro movimento”.