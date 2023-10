Eredivisie, Psv-Ajax interrotta: malore per un tifoso, tutti gli aggiornamenti

E’ stata interrotta al 32° minuto la sfida tra Psv e Ajax, valevole per la decima giornata di Eredivisie 2023/2024. Ormai non fa quasi più notizia l’interruzione di un match in Olanda, ma stavolta il motivo non riguarda i soliti comportamenti sopra le righe di alcuni tifosi. Purtroppo uno spettatore sugli spalti ha infatti accusato un malore ed il gioco è stato sospeso per permettere allo staff medico di intervenire.

Aggiornamento: dopo uno stop di circa 10 minuti, il match è ripreso.