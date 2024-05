Frosinone, Di Francesco: “Può essere la gara jolly per raggiungere il nostro obiettivo”

L’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter: “Ci dobbiamo concentrare su noi stessi. Il concetto è uno ovvero abbiamo una grande motivazione e dobbiamo prevalere in questo. Non sappiamo chi farà giocare Inzaghi ma non entro nel discorso delle polemiche. Siamo padroni del nostro destino”. Il tecnico dei ciociari ha poi aggiunto: “Siamo ugualmente pericolosi secondo me. Anche ad Empoli lo siamo stati, nel finale la gara è stata più sporca da entrambe le parti. Prima del finale avevamo creato diverse occasioni e dovevamo essere più determinati. Nell’equilibrio qualcosa si può perdere ma abbiamo bisogno di equilibrio”. Sull’importanza della gara: “Può essere la gara jolly di questo momento per raggiungere il nostro obiettivo. Dovrò cambiare formazione rispetto alle ultime settimane perché sono obbligato. Le partite si preparano durante la settimana non gli ultimi cinque minuti“.

Di Francesco ha poi parlato del calendario e degli orari spezzettati: “Non amo giocare con questo calendario spezzettato e sono d’accordo con Ranieri sul fatto che bisognerebbe giocare in contemporanea. Penso questo per rispetto di tutti perché una gara del lunedì può dare magari ad una squadra due risultati su tre mentre chi gioca prima è li a lottare. Questo calendario è per le tv ma mi piacerebbe tornare a quando si giocavano in contemporanea le ultime giornate“. Chiusura sui singoli: “Harroui non saprei che minutaggio possa avere, in settimana non ha saltato un minuto dell’allenamento e questo mi rassicura. Nell’ultimo periodo ha giocato poco però è un calciatore che sa fare più ruoli. Turati sta bene ma da qui alla fine non lo vedremo in campo. Okoli contro l’Empoli non ha avuto grandi problemi, li ha avuti prima. Bonifazi e Monterisi sono in ballottaggio si. Lirola e Okoli saranno della partita“.