Frosinone, Di Francesco: “Grande rispetto per Allegri, Ibrahimovic influenzato e Cuni a disposizione”

Il tecnico del Frosinone Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro la Juventus: “Ho grande rispetto per Allegri, ci conosciamo da tanto tempo. Vede il calcio in maniera diversa dagli altri”.

Sulle scelte di formazione: “Harroui sta tornando in condizione, ma non dovrebbe partire titolare. Ibrahimovic ha l’influenza e sarà furi come Oyono, Mazzitelli, Reinier, Marchizza e Okoli. Cuni ha recuperato ed è a disposizione“.

Sui tre giocatori presi dalla Juventus Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge: “Vorrei essere al loro posto per mettermi in mostra. Non so se giocheranno tutti e tre. Non ho caricato molto questa partita perché deve essere una come le altre. Per loro ora conta solo fare bene al Frosinone. Se miglioreranno potranno essere richiamati dalla Juventus. Al momento giocano per noi. A maggio faremo le valutazioni del caso”.